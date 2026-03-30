女優の田中みな実さんの姉で、プロースト交響楽団のフルート奏者である田中はる奈さんが3月29日までにXを更新。最新ショットを披露している。【写真】田中みな実さん＆姉はる奈さん姉妹ツーショットはる奈さんは「松井蒼馬先生に直接お会いしてサインもいただきました！」とコメント。小説家の松井蒼馬さんの小説「1面、降版します特命記者の事件簿」を読了したそうで、松井さんとのツーショットを公開した。はる奈さん