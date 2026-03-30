お笑いコンビ「ミキ」の亜生さんは3月29日、公式Xを更新。2019年のM-1王者「ミルクボーイ」の内海崇さんが愛用するアイテムを明かしました。【写真】「20本は持ち歩いてないと不安です！」→証拠写真亜生さんは内海さんのことを「『新幹線のグリーン車で配られるおしぼりが良すぎて、自分で取り寄せてる』でお馴染みのミルクボーイ内海さん」と紹介し、内海さんからおしぼりをおすそ分けしてもらったことを報告しました。同時