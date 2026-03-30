新世代日産「“新型”ちいさなSUV」2026年3月23日に開幕となったタイの第47回バンコク・インターナショナル・モーターショーにて、日産は新型「キックス」を発表しました。新型キックスは、あらゆるドライバーの人生を豊かに彩るKICKS ON.GAME ON.をコンセプトにしたコンパクトSUVです。タイでは初となる先進運転支援システム「プロパイロット」が搭載されました。また、現在、日本で販売されている「キックス」と同様に、生