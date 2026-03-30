●カブス3−6ナショナルズ○＜現地時間3月29日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスがワシントン・ナショナルズとの開幕3連戦に負け越し。先発登板した今永昇太投手（32）は6回途中3失点という投球で今季初黒星を喫した。本拠地での今季初マウンドに上がった今永は初回の先頭から2者連続三振を奪う好スタートを切ったかに思われたが、後続の連打で二死一、二塁とピンチを招き、5番ウィーマーに2号3ランを被弾。低め