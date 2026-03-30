宇都宮市の都心環状線が3月28日開通！ 中心部の交通分散へ2026年3月28日に栃木県宇都宮市で整備が進められてきた「都心環状線」の一部区間が開通します。県庁前通りと材木町通りをつなぐ約320mの区間が完成し、市街地を囲む道路が全線でつながります。【画像】超便利！ ココが「新開通の場所」です。画像で見る！（10枚）場所は裁判所の付近に位置しており、この部分の工事が完了することで、都心環状線として予定されていた