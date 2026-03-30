TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、30日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。佐々木舞音アナウンサー（27）の欠席を伝えた。【写真】衝撃の大変身！『推しの子』アイのコスプレをした佐々木舞音アナ番組冒頭の「脳シャキクイズ」のコーナー中で、安住アナが「佐々木アナウンサーは、きょうはお休みです」と伝えた。