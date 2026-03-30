イラン情勢の鎮静化に向け、パキスタンやトルコなど4カ国の外相による会談が開かれ、アメリカとイランの直接交渉を早期に実現することなどが話し合われました。【映像】4カ国の外相による会談の様子パキスタン、トルコ、サウジアラビア、エジプトの4カ国の外相は29日、イスラマバードで会談しました。現地メディアによりますと、アメリカとイランを交渉のテーブルにつかせるため、積極的な役割を果たすことで合意したという