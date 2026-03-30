イランの革命防衛隊は、中東地域にあるアメリカとイスラエルの大学を標的にすると警告しました。イラン国内の大学が攻撃を受けたことへの報復としています。【映像】攻撃を受けたイラン科学技術大学イランの革命防衛隊は29日の声明で、首都・テヘランにあるイラン科学技術大学がアメリカとイスラエルによる攻撃を受けたとして非難しました。27日にも中部のイスファハン工科大学への攻撃があったとして、「再びイランの大学を