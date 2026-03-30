女優の加藤あい（43）が30日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「Behind the scenes 」と書き出した加藤。撮影中の様子をアップした。「発売中の美st5月号」と紹介。「春っぽさを感じていただけたら嬉しいです」と添えた。ファンからは「奇麗」「いつまでも若くて美人」「どんなファッションも着こなしますね」「変わらぬ魅力」「春カラーをまとうあいちゃんもとっても素敵です」「永遠に美しい