夜な夜な1時間かけて海苔を切り抜き、人気アニメのキャラクターを表現したお弁当を娘のために作る内田 直人さん。「芸が細かい！」「食べるの勿体ない」とInstagramの投稿が話題を集めた。高専に通う息子のリクエストで“毎日タコライス弁当”を作るラッコママさんは、トッピングで変化をつけるなどこだわりを披露し、「今日は何が入るんだろうと、見てる側も楽しい」など反響があった。周りと一味違うお弁当で愛情を伝える2人の