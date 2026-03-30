フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜午前５時２５分）が３０日、放送時間を拡大して刷新した。これまでは午前８時１４分までの生放送だったがこの日から放送枠を４６分延長し拡大となり午前９時までの放送となる。番組のテーマソングも新たに「ＬＯＶＥＢＥＡＴ」（西野カナｆｅａｔ．ＮｉｚｉＵ）となった。新テーマが流れたオープニングでＭＣで同局の伊藤利尋アナは「めざまし、ひと足早く新年度。テーマソ