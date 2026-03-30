◆米大リーグアストロズ―エンゼルス（２９日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）西武からポスティングシステムでアストロズ入りした今井達也投手（２７）が、本拠のエンゼルス戦に先発してメジャーデビュー。３回に３安打２四球で４点を失って２回２／３の内容だった。チームは６―６で同点の８回に一挙３得点で勝ち越し、２連勝を飾り、今井に勝ち負けはつかなかった。試合後、中南米メディアのハビエル・ゴンザレ