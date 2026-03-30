第３５回チャーチルダウンズカップ・Ｇ３（３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）は４月４日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われる。注目はリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父イスラボニータ）。前走のジュニアカップでは、４頭横並びの激戦を制した。素質馬サレジオに勝った勝負強さが光り、レースセンスの高さでここも勝ち負け。栗東に移動して調整され、気配もいい。アンドゥーリル（牡３歳、