NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年3月26日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球・巨人のユニフォームをあわせ、笑顔ショットを披露した。「ヴィンテージデニムとの組み合わせ」中川さんは、巨人のユニフォームと黒いデニムをあわせたコーデなどを投稿した。「新しくゲットしたこのユニフォームを着て応援しに行くのが待ち遠しいっ」と語り、「今回はヴィンテージデニムとの組み合わせ」とコー