よりよくストロークするための右手の握り方とは 右手は手首の角度がつかないように握る 右手は、ショットのときのように、左手人指し指を包み込んだり絡めたりしません。左手小・中・薬指に右手小指側肉球を重ね、右手人指し・中・薬指を、大きく空けておいた左手人指し指の内側に入れます。正面から見て、左手親指の爪が見えている状態になっているのが望ましい形です。 右手のグリップで気をつけたいのは、手首の角度を