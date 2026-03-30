ほとんどのゴルファーが気づいていないショット完成度を上げるポイントとは スウィングはセットアップから始まっている ●ゴルフの上達はセットアップ次第皆さんは、セットアップをスウィングを行うための準備だと考えていませんか？ほとんどのゴルファーはそう思っているようですが、セットアップは準備でなく、スウィングの一部です。言い換えれば、スウィングはセットアップから始まるもので、ここで手違いがあ