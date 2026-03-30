米株価指数先物下落スタート、ダウ200ドル超安 東京時間07:10現在 ダウ平均先物JUN 26月限45177.00（-247.00-0.54%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6378.75（-33.50-0.52%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23183.50（-145.00-0.62%）