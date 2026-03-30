米株価指数先物下げ拡大、フーシ派参戦に米地上戦準備報道 東京時間07:18現在 ダウ平均先物JUN 26月限45073.00（-351.00-0.77%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6366.75（-45.50-0.71%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23162.00（-166.50-0.71%）