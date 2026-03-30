フーシ派参戦で米イラン戦争激化米国は地上作戦準備中原油103ドル イエメン親イラン武装組織フーシ派が中東戦争に参戦したほか、米国防総省がイランでの数週間にわたる地上作戦の準備を進めている。 ワシントンポストによると、戦争は新たな局面を迎える可能性があり、そのために数千人の米陸軍兵士と海兵隊員が中東に到着しているという。 フーシ派は米国とイスラエルの攻撃が停止するまで作戦を