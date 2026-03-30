今回は、同居を強要する義母にお嫁さんが反撃したエピソードを紹介します。義母に我慢の限界を迎え…「私の義母は、会うたびに同居の話を持ちかけてきます。『息子夫婦が私たちの老後の世話をするのは当然でしょ？』と言ってくるのですが、義母の老後の世話なんてしたくありません。義母はいい人ぶっていますが、私にはすごく冷たく意地悪だからです。義母に同居の話をされることにうんざりし、我慢の限界を迎えた私は、お試しの同