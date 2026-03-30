日本代表にとって北中米W杯メンバー発表前最後の試合は、聖地ウェンブリー・スタジアムでのイングランド代表との大一番--。負傷者が相次いだ影響でW杯を3か月後に控えた今もなお、熾烈なポジション争いの続く守備陣から見ると、試練が確約されているとも言えるマッチアップとなる。W杯出場権獲得後の昨年6月以降、9試合中6試合先発で存在感を高めているDF渡辺剛(フェイエノールト)は「自分は(昨年10月に勝利した)ブラジルより