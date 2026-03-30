2026年1月期、私たちの心をあったかく、そして前向きにさせてくれたドラマといえば、火曜ドラマ『未来のムスコ』（TBS系）を推薦したい。 参考：未来の主演俳優はここから？『未来のムスコ』『再会』など冬ドラマで輝いた天才子役たち 同作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる同名漫画を原作とした、時を超えたラブストーリー。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来の