― ダウは793ドル安と2日続落、中東の軍事衝突の激化懸念でリスク回避の売り優勢 ― ＮＹダウ 45166.64 ( -793.47 ) Ｓ＆Ｐ500 6368.85 ( -108.31 ) ＮＡＳＤＡＱ 20948.36 ( -459.72 ) 米10年債利回り4.432 ( +0.016 ) ＮＹ(WTI)原油 99.64 ( +5.16 ) ＮＹ金 4492.5 ( +116.2 ) ＶＩＸ指数31.05 ( +3.61 ) シカゴ日経225先物 (円建て)51385 ( -1495 ) シカ