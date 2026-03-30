この記事をまとめると ■ジェイズレーシングがセントラルサーキットを買収した ■5つの改革方針で施設の老朽化と利用者の高齢化に挑む ■アンバサダーに“ドリキン”こと土屋圭市氏を任命 土屋圭市をアンバサダーに迎えてセントラルサーキットが再始動 ホンダ車専門ブランド「ジェイズレーシング」を展開する大阪府のジェイズ・コーポレーションが、兵庫県西脇市に位置するセントラルサーキットを買収した。その経緯と今後の展望