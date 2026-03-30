3月30日はモデルでタレントのローラの誕生日。ローラは2008年に雑誌「ViVi」の専属モデルに。明るい語り口と誰に対してもタメ口で接するキャラクターが受け、バラエティ番組等、メディアへの露出が増えた。現在はアメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動しており、2025年3月には自身のInstagramにて本名が「佐藤えり」であることを公表。毎月新潟を訪れ、農業を学ぶ決意を明かした。この記事ではローラの1年をInstagramの投稿で振り