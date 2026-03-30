昨年からネットで大きな話題となっていたのがフジテレビアナウンサーの退社ラッシュ。ここでは2026年3月までの1年間で退社を発表したアナウンサーたちの情報をまとめてみた。【写真】フジテレビアナ、1年間で退社発表8名！全員イッキ見■2025年3月には3名が退社発表2025年3月末に退社したのは『めざまし8』で情報キャスターを務めていた西岡孝洋。1998年に入社した西岡はオリンピックやサッカーW杯の実況を担当し『プロ野球