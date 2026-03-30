小川航基はイングランド戦へ「準備をするだけ」日本代表のストライカー争いが激化した。1-0で勝利を収めた国際親善試合スコットランド戦から一夜明けた3月29日、グラスゴーからロンドンへ移動後に練習。チャンスを与えられたロス五輪世代のFW後藤啓介、FW塩貝健人が躍動したなかで、国際Aマッチ13試合10得点の28歳FW小川航基はベンチを温めた。現地時間31日にウェンブリースタジアムで行われるイングランド代表戦では「自分が仕