昨年からネットで大きな話題となっていたのがフジテレビアナウンサーの退社ラッシュ。ここでは2026年3月までの1年間で退社を発表したアナウンサーたちの情報をまとめてみた。【写真】フジテレビアナ、1年間で退社発表8名！全員イッキ見2025年3月10日に自身のInstagramで退社を発表したのが2014年に入社し『めざましテレビ』のメインキャスターを務めていた永島優美。プライベートでは2021年3月に結婚し、2024年1月に第1子出