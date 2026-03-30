社会人野球の第７２回ＪＡＢＡ静岡大会が４月２日に浜松球場などで開幕する。参加１６チームが４ブロックに分かれ、総当たりのリーグ戦を行い、１位の４チームがトーナメント戦で優勝を争う。Ｖチームは秋の日本選手権の出場権が与えられる。昨秋の日本選手権王者・ヤマハが３年ぶりの地元Ｖを狙う。期待の大型新人が、ホームタウンの公式戦に初お目見えする。静岡高出身で、明大から新加入した１９３センチ右腕の高須大雅（２