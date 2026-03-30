◆報知新聞社後援◇静岡学生野球第１節第２日日大国際１２−０静岡理工科大（５回コールド）（２９日・日大御園Ｇほか）３季連続Ｖを目指す日大国際が開幕２連勝。１２―０で静岡理工科大に５回コールド勝ちし、今季から指揮を執っている衣川隆夫監督（４６）は「初めての大役。不安もありましたが、昨日の開幕戦を取れて、少し落ち着きました」と苦笑した。２０００年の創部時から指導してきた和泉貴樹さん（７１）が今年