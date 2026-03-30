定時評議員会および理事会が開催された日本サッカー協会（JFA）は3月29日、都内で定時評議員会及び理事会を開催し、2期目となる宮本恒靖会長の続投を正式に決めた。任期は2年。宮本会長は「これからは“挑戦”と“実行”というものを実現していく、そんな2年間にしていきたいと思います」と意気込みを語った。宮本会長は2024年3月から会長に就任した。「会長という仕事を学ぶ2年間だったと思います。1期目をスタートする時に、