大阪桐蔭-専大松戸の準決勝第98回選抜高校野球（甲子園）は29日に準決勝が行われ、大阪桐蔭（大阪）が専大松戸（千葉）を3-2で破り、決勝に進出した。8回に代打で登場した選手に対し、甲子園アルプスから粋な演出が送られた。大阪桐蔭の能戸夢生愛（3年）が、8回に代打で登場。アルプスから「ハッピーバースデー」のメロディーと歌声が響き、観衆から拍手が起きた。背番号13の能戸は2死走者なしから左前打で出塁。その後に二