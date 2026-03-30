５７歳の人気タレントが“休日ファッション”を公開。鍛え上げられた美腹筋も披露し注目を集めている。３０日までに自身のインスタグラムを更新したのは、米サンディエゴで暮らす武田久美子。「気持ち良いお天気ですね今日は久しぶりの休日をエンジョイしております」と書き出すと、スウェットのセットアップ姿のリラックスコーデをアップ。全身ショットでは鍛えられた腹筋も披露している。「肌寒い日が続きましたが、小物