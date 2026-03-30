3月14日に開催された川崎と鹿島の一戦、入れ替わるようにピッチに立ったついに今季初出場――。川崎フロンターレの大島僚太がスタメンとしてピッチに立ったのは、3月14日にメルカリスタジアムで開催された、明治安田J1百年構想リーグ第6節の鹿島アントラーズ戦だった。背番号10にとっては、昨年10月のYBCルヴァンカップ準決勝第1戦以来となるピッチだ。しかし半年間のブランクがあったとは思えない存在感は健在だった。意識し