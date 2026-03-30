英国ロンドンの公園で、リスが「電子タバコを吸っている」ように見える様子が撮影されたことを受け、野生生物の専門家たちは、ニコチン製品を捨てないよう市民に呼びかけている。 【写真】AIではありません！公園にポイ捨てされた電子タバコをかじるリス 英紙「テレグラフ」に提供された映像には、ロンドン南部ランベス区に位置する多文化的で賑やかな街、ブリクストンのフェンスに腰かけたハイイロリスが、捨てられた電子タ