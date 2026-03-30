フジテレビの竹俣紅アナウンサーが29日、自身のインスタグラムを更新し、同局「みんなのKEIBA」を卒業したことをあらためて報告した。 【写真】初々しい！後任の石渡花菜アナ実力はまだ未知数だ 「今週で『みんなのKEIBA』を卒業し、来週からは『BSスーパーKEIBA』を担当いたします」と“移籍”を伝えた。その上で「引き続き、競馬予想YouTubeも毎週土曜日にアップされますので、よろしくお願いします」