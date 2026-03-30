全国ではしかに感染する人が相次いでおり、自治体が注意を呼び掛けています。はしかは感染力が極めて強いため、注意が必要です。【要注意】「ただの風邪」だと勘違いしないで…これが「はしか」を疑うべき6つの症状です！ところで、はしかと風邪には共通点があるといわれており、「風邪だと思っていたら、実ははしかだった」というケースもあります。はしかと風邪は何が違うのでしょうか。はしかを疑った方がよい症状や、医療