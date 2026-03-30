記事ポイント487作品・5,125票から支援金99,950円を達成し、大阪さくらねこの会へ寄付応募1作品100円・投票1票10円で寄付額が決まる参加型の仕組みを採用コンテストへの参加がさくらみ啓発と保護猫支援を同時に実現 インターリンクが開催した「さくらみの猫耳イラストコンテスト」に487作品の応募と5,125票の投票が集まり、支援金合計99,950円を達成しています。集まった支援金は、大阪を拠点にTNR活動・殺処分ゼロを目指す「