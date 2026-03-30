記事ポイント80年以上生きる国産長寿ザメの軟骨成分を使用した関節ケアサプリ「金の穂・極」鮭のプロテオグリカンと比較して5.75倍のパワーを持つ特許取得成分を配合2026年3月31日〜4月6日のAmazon花見応援セールで20%OFF 国産長寿ザメ軟骨専門店・元気屋が、関節ケアサプリ「金の穂・極」をAmazonにて花見応援セール価格で販売します。80年以上生きる長寿ザメの軟骨から抽出された非変性プロテオグリカンは、鮭由来と比較し