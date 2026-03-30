記事ポイントAIとボランティアカウンセラーが匿名相談に両対応NPO法人化で孤独・孤立対策の社会課題に本格対応年間3万人以上・相談件数15万件超の実績と信頼 匿名で悩みや愚痴を投稿できるSNS型相談アプリ『いぇる』が、2026年3月26日にリニューアルしました。ChatGPTを活用したAIとボランティアカウンセラーの二段構えで相談に対応し、孤独を感じる人が気軽に声を上げられる場を提供しています。化によって社会課題への本格