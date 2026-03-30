中東戦争の影響で、ウォン・ドルの週平均為替レートが17年ぶりに1500ウォン台に乗った。外国人が韓国株を過去最大規模で純売り越ししていることに加え、国際原油価格とドル高が重なったためだ。29日、韓国銀行の経済統計システムによると、先週（23〜27日）のウォン・ドル為替の週平均（終値基準）は1505.62ウォンで、2009年の金融危機以降、17年ぶりに1500ウォン台に達した。特に26日（安値1502.2ウォン）と27日（安値1503.3ウォ