イランのガリバフ国会議長が米軍による地上戦の可能性に言及しながら抗戦の意志を表した。29日（現地時間）のIRNA通信によると、ガリバフ議長がこの日の声明で「敵は公開的に交渉メッセージを送りながらも隠密に地上攻撃を計画している」とし「我々の兵士は米軍が地上に到着するのを待ち構え、彼らの命を燃やす」と明らかにした。続いて「米国は戦争で達成できないことを15項目の要求条件として提示した」とし「トランプ大統領はイ