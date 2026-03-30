記事ポイントOSSチャット「Zulip」の日本語マニュアルをデージーネットが2026年3月26日より無償公開トピック形式で会話を整理できる「ストリーム機能」が最大の特徴ライセンスコスト完全無料・オンプレミス対応でセキュリティ面も安心 OSSのビジネスチャットツール「Zulip」の日本語マニュアルが、デージーネットにより2026年3月26日よりホームページで無償公開されています。管理者向けとユーザー向けの2種類が用意されてお