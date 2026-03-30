「そりゃ労働生産性が上がるわけねえだろ」――そう言い切るのは、メディアアーティストの落合陽一氏だ。日本の官僚組織では、仕事の大半が“手順”や“形式”に費やされ、肝心の中身に割ける時間はわずかだという。【写真】この記事の写真を見る（2枚）なぜ、優秀な人材ほど「ムダ」に縛られてしまうのか。民主主義の「遅さ」とは何を意味するのか。本稿では、落合氏と先崎彰容氏が「新時代の倫理」と日本社会の構造問題を徹底