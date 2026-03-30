FUJIWARAの原西孝幸の様子について若手芸人が「一言も喋らない」「息の音遣いも聞こえない」などと心配する一幕があった。【映像】「一言も喋らない」FUJIWARA原西の楽屋での様子『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が出演。世の中には、触