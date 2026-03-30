日本テレビの滝菜月アナウンサーが２８日、自身のインスタグラムを更新。「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」から卒業することを発表した。滝アナは「ｎｅｗｓｚｅｒｏを離れることになりました。」と報告。「１年半みなさんの大切な時間にご一緒させていただき、ありがとうございました。ｎｅｗｓｚｅｒｏを通して皆さんの毎日が少しでもプラスになっていたら嬉しいです。」とつづった。滝アナは、共演の櫻井翔、藤井貴彦アナへの感