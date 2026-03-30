名門ミスコン「ミスマガジン2024」で『読者特別賞』を受賞した太田しずく（16）が、30日発売『週刊ヤングマガジン』18号の巻末グラビアに登場した。【写真】美脚も披露した太田しずくミスマガ2025の末っ子“ずくちゃん”こと太田は、2009年4月3日生まれ、静岡県出身、身長149・B76・W59・H84センチ。初ソログラビアとなる今回は、あどけない笑顔とギャップのあるフレッシュボディを惜しげもなく披露している。なお表紙＆巻頭