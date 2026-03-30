「なごみ（和）」DCリレー号が5月30日に運行JR東日本とJR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、2026年5月30日（土）に福島→横浜間でE655系電車「なごみ（和）」を使用した団体臨時列車を運行します。【画像】長い！これが福島→横浜「直通列車」の運行時刻ですE655系「なごみ（和）」は、お召列車などにも使われるハイグレード車両。全席がグリーン車仕様で、1編成しか存在しません。3号車には9席だけVIPシートがあり、本革張