感じのいい人、仕事ができる人――そんな第一印象に引きずられ、小さな引っかかりを見逃してしまう。その違和感こそが、相手の本性を示すサインかもしれない。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に意外なことでわかる他人の本性についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）仕事ができて気も利く若