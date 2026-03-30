攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第62回は、柏レイソルの古賀太陽だ。柏のアカデミー育ちであるプロ10年目のDFは昨季、リカルド・ロドリゲス監督のもと、リーグ戦全38試合にフル出場して圧倒的なパフォーマンスを披露。その活躍が認められて、昨夏には６年ぶりにA代表に選出されただけでなく、自身初のJ１ベストイレブンにも選ば